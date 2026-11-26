Odpustila bych jim to plagiátorství, řekla o návrhu koalice Pivoňka Vaňková ze STAN
26. 11. 2026 12:42 Domácí
Poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková po jednání stínové vlády STAN upozornila, že koalice opsala návrh jejího opozičního hnutí, který ve Sněmovně leží již delší dobu. Vládní koalice ho při jednání výboru pro sociální politiku nepodpořila, upozornila poslankyně. „Odpustila bych jim to plagiátorství,“ řekla Pivoňka Vaňková k tomu, jak vzali Juchelka a jeho koaliční partneři zpátečku.
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Odpustila bych jim to plagiátorství, řekla o návrhu koalice Pivoňka Vaňková ze STAN
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