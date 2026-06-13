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Děti jsou demotivované, musíme zkrátit vzdělávací dráhu, řekla poslankyně ODS

Domácí
Velké změny ve školství navrhla na ideové konferenci ODS poslankyně Renáta Zajíčková. „Děti jsou demotivované, jsou unuděné, musíme vzdělávací dráhu našim dětem zkrátit,“ navrhuje expertka opoziční strany pro oblast školství. „Devátá třída je taková čekárna na přijímací zkoušky, je to vysoce neefektivní,“ tvrdí poslankyně Zajíčková.
video: ODS
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