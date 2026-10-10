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Ve volebním štábu ODS je trochu těsno

Domácí | Volby 2026
První velkou zkoušku v čele opoziční ODS skládá v podzimních volbách Martin Kupka. Jeho straně jde o to, aby obhájila posty primátorů tří největších českých měst - Prahy, Brna a Ostravy - i nejsilnější klub v Senátu a křeslo druhého nejvyššího ústavního činitele, šéfa horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila.
video: iDNES.tv
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