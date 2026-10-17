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Senát zůstává pojistkou, raduje se Kupka

Domácí | Volby 2026
ODS ve volbách uspěla v sedmi senátních obvodech. Udrží si tak pozici nejsilnějšího senátorského klubu ODS a TOP 09 i post předsedy horní komory, kterým zůstane Miloš Vystrčil. Straně se zároveň podařilo vylepšit si náladu po komunálních volbách. „Chci všem voličům poděkovat, protože vy jste jim senát nedali,“ hodnotí Kupka výsledek voleb.
video: ČTK
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