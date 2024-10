VIDEO: ODS je pro nás v současné době neakceptovatelnou stranou, řekl Havlíček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ODS je pro nás v současné době neakceptovatelnou stranou, řekl Havlíček

Podle posledních volebních modelů by volby do Sněmovny vyhrálo se ziskem 32,9 procenta hlasů hnutí ANO. Druhá by byla ODS. Případná spolupráce těchto dvou stran je ale podle místopředsedy Hnutí ANO Karla Havlíčka vyloučená. „Nedovedu si představit, že by se přizpůsobili našemu programu. Zvyšují daně, dělají tady nový socialismus,“ řekl Havlíček na CNN Prima News.

video: X/@CNNPrima