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Zákaz mobilů ve školách udělá z kantorů kontrolory batohů, říká ODS

Domácí
Kabinet Andreje Babiše podpořil návrh na zákaz používání mobilních telefonů ve školách, který jako poslanecký návrh předložili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Se zákazem mobilních telefonů ve školách nesouhlasí opoziční občanští demokraté. „Plošné zákazy k ničemu nevedou. My sázíme na to, že už dnes si to školy individuálně nastavují,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. „Plošný zákaz udělá z kantorů kontrolory batohů,“ prohlásil lídr občanských demokratů.
video: PSPČR
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