Odvolání místostarosty znepokojeně sledovaly desítky místních
25. 11. 2026 8:00 Domácí
Josef Černý se stal místostarostou Černé v Pošumaví na Krumlovsku teprve před dvěma týdny a už jej zastupitelé stihli odvolat. Stalo se tak nedlouho poté, co odstoupila zastupitelka Petra Valnohová, která hlasovala právě pro opozičního kandidáta. Na post následně nejtěsnější většinou protlačili bývalou starostku Irenu Pekárkovou. Místní obyvatelé se domnívali, že jde o trafiku, nejasné jsou i okolnosti konce Valnohové.
00:35
Tramvaje „zdoběny“ brázdí Olomouc
Domácí25. 11. 2026 10:08
01:17
Doubravka v kleštích aneb únikovka téměř bez řešení
Domácí25. 11. 2026 10:04
01:04
Rukojmí ze supermarketu v Cartageně osvobodili, jeden únosce zemřel
Zahraniční25. 11. 2026 10:02
36:38
Zmocněnec: Spolupráce s Černochovou skřípala. Místo Ukrajiny jsme řešili drobky
Rozstřel25. 11. 2026 9:30
01:12
Policie zabavila desítky automatů na syntetické drogy
Krimi25. 11. 2026 9:24
00:45
„Je to nesmírně výjimečné.“ Giulianiho syn reagoval na ocenění otce
Zahraniční25. 11. 2026 8:20
01:17
Odvolání místostarosty znepokojeně sledovaly desítky místních
Domácí25. 11. 2026 8:00
37:22
Rodiče zastavili snubní prsteny, aby kapela mohla hrát, vzpomíná Igor Timko
Společnost25. 11. 2026 8:00
00:28
Rusové útočili kousek od Kyjeva. Ukrajinci zapálili dvě rafinerie v Samarské oblasti
Zahraniční25. 11. 2026 7:58
00:27
Ozbrojený lupič chtěl peníze, zahnal ho pětimesíční kocour
Zahraniční25. 11. 2026 5:00
03:49
První ročník Rétromobile New York přivezl do USA evropské automobilové klenoty
Technika25. 11. 2026 0:06
47:03
POZOR VLAK: Razítka na zadek a pak Oscar. Zelenohorská vzpomíná na Ostře sledované vlaky
Technika25. 11. 2026 0:06
00:54
Advent v protiletadlovém krytu. Vánoční Záhřeb láká i na minutovou lanovku
Zahraniční25. 11. 2026 0:06
03:45
Obývák jako showroom stylových bot. Navštívili jsme Olgu Rokosovou
Společnost25. 11. 2026 0:06
01:53
Češi jsou po dvanácti letech v semifinále Davis Cupu!
Sport24. 11. 2026 22:38
00:54
Brioška, křídla i speciální hranolky. Nová brněnská aréna představuje své gastro
Domácí24. 11. 2026 18:30
02:23