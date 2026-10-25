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Peníze ČT a ČRo nepůjdou ze schodku, řekl Okamura

Domácí
Financování médií ze státního rozpočtu nepůjde na úkor jeho schodku. Předseda Sněmovny Tomio Okamura se na postup při projednávání zrušení televizních a rozhlasových poplatků připravoval tři dny. Řekl to v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Expremiér Petr Fiala postup koalice označil za nepřijatelný. Podle něj koalice nerespektuje menšinové názory a pravidla.
video: PARTIE Terezie Tománkové / CNN Prima News
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