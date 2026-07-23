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Okamura se setkal se třetím nejmocnějším čínským politikem

Domácí
Tomio Okamuru přijímají s poctami čínští představitelé.
video: Eva Pospíšilová, Mafra
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