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Okamžitě složte mandát, vyzvala poslankyně Turka. Chce také, aby ho Babiš odvolal

Domácí
Šéfka poslanců STAN a místopředsedkyně hnutí Michela Šebelová vyzvala poslance a čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka k okamžitému složení poslaneckého mandátu. Požaduje také jeho okamžité odvolání z pozice vládního zmocněnce předsedou vlády Andrejem Babišem.
video: PSP ČR
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