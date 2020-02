VIDEO: OKD chce poddolovat Lázně Darkov Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vedení Lázní Darkov v Karviné nesouhlasí s novým záměrem společnosti OKD těžit v blízkosti lázní. Podloží by prý mohlo klesnout až o 2 metry. To by mohlo vážně narušit statiku budov, což by znamenalo úplný konec tamního lázeňského lékařství. Město Karviná ale tyto obavy nesdílí. Rozhodnout by měl obvodní báňský úřad.

video: Prima FTV