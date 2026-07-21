OKD zahájily zasypávání posledního dolu na Karvinsku
21. 7. 2026 15:34 Domácí
Takřka kilometr padá kamení při zásypu jedné ze dvou jam Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Ten byl součástí posledního činného černouhelného dolu v České republice., těžba tam skončila letos na konci ledna. Společnost OKD nyní zahájila zasypávání první z jam.
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