OKD začalo vytahovat skipové nádoby, poslední šachta v Česku se uzavírá
19. 3. 2026 13:08 Domácí
Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Její zaměstnanci nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby, sloužící k velkokapacitnímu vyvážení vytěženého uhlí z podzemí na povrch. Jde o technickou tečku za érou, která trvala téměř 250 let.
OKD začalo vytahovat skipové nádoby, poslední šachta v Česku se uzavírá
Domácí19. 3. 2026 13:08
