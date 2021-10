VIDEO: Zapomeňte na brýle! Pomůže unikátní implantát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oční operace, při které je do oka pacienta vložena trifokální čočka, která zlepšuje vidění do dálky, na střední vzdálenost i do blízka je v dnešní době zcela běžným zákrokem. Pro některé pacienty byl ovšem ještě nedávno zcela nevhodný, dál byli proto odkázáni na dioptrické brýle. Díky nové nitrooční čočce, která využívá zcela revoluční technologii, mají ale dnes i oni naději na ostrý zrak bez brýlí.

