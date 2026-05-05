Břeclavský soud projednával případ smrti chlapce na hřišti
5. 5. 2026 15:04 Domácí
Okresní soud v Břeclavi v úterý opět projednával případ smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboše Nováka, který podle ní neučinil opatření, aby pádu branky zamezil. Muž vinu popřel s tím, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost. U soudu vypovídali starosta a místostarosta Břeclavi, rozsudek padne v červnu.
