Oldřich Kaiser obdržel Medaili města Liberec
7. 11. 2025 11:46
Držitel několika Českých lvů, herec, zpěvák a komik Oldřich Kaiser, a laureátka Ceny Thálie, divadelní herečka Markéta Tallerová, získali Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. Oba si ocenění převzali na liberecké radnici.
