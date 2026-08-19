Soudkyně vysvětluje, proč exstarosta Lomecký neuspěl se žalobou na odškodnění
Městský soud v Praze ve středu projednával odvolání ve sporu bývalého starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, který od státu požadoval odškodné za trestní stíhání. Lomecký chtěl více než dva miliony, podle soudu mu má stačit 150 tisíc korun, které mu již dříve vyplatilo Ministerstvo spravedlnosti.
12:48
Soudkyně vysvětluje, proč exstarosta Lomecký neuspěl se žalobou na odškodnění
Domácí19. 8. 2026 12:04
02:00
Natahovali mě na skřipec, říká exstarosta o trestním stíhání. Od státu chtěl přes 2 miliony, dostal 150 tisíc
Domácí19. 8. 2026 12:04
01:13
Rekonstrukce Radlické ulice komplikuje dopravu. Auta jezdí po kolejích
Domácí19. 8. 2026 11:58
00:23
Rusové odstraňují z kamionů logo Wildberries
Zahraniční19. 8. 2026 10:40
01:07
Svitava je bez vody až k čističce. Pardubický kraj kvůli suchu svolal krizovou komisi
Domácí19. 8. 2026 10:30
01:03
Ženu v kolejišti metra srazila souprava. Policie pracuje s verzí pokusu o sebevraždu
Domácí19. 8. 2026 10:28
01:20
Píchl v lese, přišel o signál a šel bos. Pro kamaráda ale charitativní jízdu nevzdal
Domácí19. 8. 2026 10:20
00:28
Lavice horší než v putyce. Exšéf cupuje Zoo Jihlava
Domácí19. 8. 2026 9:00
01:04
Ve Středoafrické republice se zřítil zlatý důl. Nejméně 30 horníků nepřežilo
Zahraniční19. 8. 2026 7:38
00:26
Spokojený Kim? Cvičení Jižní Koreji a USA nakonec skončí o šest dní dříve
Zahraniční19. 8. 2026 7:14
02:53
Unikátní záběry ukazují precizní práci strojníka při bourání torza 34. budovy
Domácí19. 8. 2026 5:00
00:52
Cabriem na vrchol. Na švýcarský Stanserhorn vás vyveze lanovka „nahoře bez“
01:47
Lidl roztočil akuvrtačkou Londýnské oko
01:42
Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu
00:48
Policejní vůz se v Milovicích srazil s dodávkou, čtyři lidé se zranili
Krimi18. 8. 2026 20:56
01:13
Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci CHKO Jeseníky
Domácí18. 8. 2026 17:40
00:31
Partnerky mlátil a sloužily mu jako hadr na zem, líčí tyrana obžaloba
Domácí18. 8. 2026 16:42
01:09
Mozek silniční sítě v Česku se přestěhoval
Domácí18. 8. 2026 16:20
Následující videa
01:13
Rekonstrukce Radlické ulice komplikuje dopravu. Auta jezdí po kolejích
01:07
Svitava je bez vody až k čističce. Pardubický kraj kvůli suchu svolal krizovou komisi
01:03
Ženu v kolejišti metra srazila souprava. Policie pracuje s verzí pokusu o sebevraždu
01:20