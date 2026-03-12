Olga Menzelová vyrazila pamětní medaili Jiřího Menzela

Domácí
Oscarový režisér Jiří Menzel sbírá úspěchy i po své smrti v roce 2020. Česká mincovna mu k nedožitým 88. narozeninám, které by oslavil v letošním roce, nadělila limitovanou edici zlatých medailí. Symbolicky jich bude 88. Tu první vyrazila v jablonecké centrále mincovny vdova Olga Menzelová.
video: iDNES.tv
