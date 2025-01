VIDEO: Olomoucí prošli fanoušci Monty Pythonů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podivnými kroky se přesunoval dav lidí mezi olomouckým Horním a Dolním náměstím. Zábavnou podívanou nezpůsobil stav zasněžených chodníků, jak by se vzhledem k mrazivému počasí dalo očekávat. Jednalo se o účastníky druhého ročníku olomouckého Švihlého pochodu, kteří svými roztodivnými kroky vzdávali poctu dnes již kultovnímu komediálnímu skeči britské umělecké skupiny Monty Python nazvané Ministerstvo švihlé chůze (The Ministry of silly walks).

video: iDNES.tv