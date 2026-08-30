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Olomoucká zoo ukázala, jak rostou letošní mláďata plameňáků

Domácí
Už 64 kusů čítá nyní hejno plameňáků růžových, jímž se pyšní olomoucká zoologická zahrada na Svatém Kopečku. Letos do něj totiž přibylo hned sedm přírůstků, neboť se podařilo odchovat všechna vylíhlá mláďata.
video: Zoo Olomouc
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