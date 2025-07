VIDEO: Olomoucké divadlo uvede poprvé představení pro batolata Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Olomoucké divadlo uvede poprvé představení pro batolata

Zážitkové představení, které děti od jednoho do tří let doslova vtáhne do děje a nabídne zcela nový způsob, jak mohou batolata s doprovodem zažít divadlo – na vlastní kůži a ve svém tempu. Formát takzvaného miminího divadla, které se těší rostoucí oblibě v zahraničí i českých městech, jako jsou Praha, Brno nebo Ostrava, bude mít svou premiéru i v Olomouci.

video: Andrea Simperová