Olomoucké výstaviště láká na krásu masožravých rostlin
6. 6. 2026 13:44 Domácí
Už jen tento víkend mají botaničtí nadšenci na to, aby si vyrazili prohlédnout výstavu stovek masožravých rostlin s názvem Živé pasti, která je k vidění ve sbírkových sklenících olomouckého Výstaviště Flora ve Smetanových sadech. Nechybějí zástupci rostlin rostoucích v Česku, tropické masožravé liány ani nejznámější masožravka světa – mucholapka podivná, a to včetně řady zajímavých klonů.
01:23
Největší událost v historii diecéze. Blahořečí dva kněze popravené komunisty
Domácí6. 6. 2026 14:42
01:10
Olomoucké výstaviště láká na krásu masožravých rostlin
Domácí6. 6. 2026 13:44
00:32
Ukrajinské drony zasáhly několik ruských regionů včetně Kronštadtu
Zahraniční6. 6. 2026 10:30
00:47
Izraelští vojáci v Hebronu stříleli na auto s civilisty, zabili sedmiměsíčního Palestince
Zahraniční6. 6. 2026 9:26
00:51
Prasklý zvon z kostela v Žitenicích čeká oprava
Domácí6. 6. 2026 8:22
01:00
Festival Landscape v Hradci oživuje veřejná prostranství
Domácí6. 6. 2026 7:18
01:02
Gobliiins Collection - trailer
Lifestyle6. 6. 2026 0:06
02:26
Před 100 lety udeřily bouřky. Voda ničila rybníky, zahrady i pražské čtvrti
Technika6. 6. 2026 0:06
02:20
Z Prahy do Krumlova za pár minut. Huawei si v Číně postavil vlastní Evropu
Zahraniční6. 6. 2026 0:06
01:00
Vážná nehoda na Kolínsku. Mezi zraněnými jsou i děti
Domácí5. 6. 2026 21:30
01:02
Vyhnánovským pískovcem se opravuje i Pražský hrad
Domácí5. 6. 2026 19:00
02:55
Menšík se do finále Roland Garros neprobojoval
Sport5. 6. 2026 18:18
02:14
Kompromis se v pivu nedělá, říkával sládek plzeňského Prazdroje Ivo Hlaváček
Domácí5. 6. 2026 18:00
06:31