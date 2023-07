VIDEO: Olomoučtí hokejisté předvedli hokej „pod parou“ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Olomoučtí hokejisté předvedli hokej „pod parou“

Olomouc se v pondělní dopoledne rozpaluje do tropické třicítky, na zdejším zimním stadionu však vládne chlad. Extraligoví hokejisté Mory poprvé vyjíždí k tréninku na ledě. Avšak v tlusté výstroji jim určitě zima není, ba naopak. „Vždycky to tak je, musí se to nějak zvládnout,“ prohodí brankář Jakub Sedláček, staronová posila Hanáků.

