Olšovský s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Domácí
Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v Plzni-Křimicích až téměř k mostu v Plzni-Radčicích.
video: iDNES.tv
