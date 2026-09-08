Pokus omezit prezidenta může být protiústavní, varoval šéf TOP 09 Havel
8. 9. 2026 12:52 Domácí
Poslanci budou znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků i doprovodnou novelu, ve které chtějí ANO, SPD a Motoristé sobě omezit pravomoci prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc má získat ministr zahraničí. „Pokus omezit prezidenta může být protiústavní,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
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