Poslanci mají řešit návrh omezující řečnění. Pirátům vadí výjimka pro Okamuru

Poslanci by se v úterý měli začít zabývat změnou svého jednacího řádu kvůli omezení obstrukcí při jednání. „Na sílu chtějí prosadit neodůvodněnou výjimku, přednostní právo pro Tomia Okamuru,“ kritizuje šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová.
video: PSPČR
