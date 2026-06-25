Prokop končí ve všech politických funkcích
25. 6. 2026 8:16 Domácí
Zastupitel hlavního města Ondřej Prokop (ANO) na sociálních sítích ve čtvrtek ráno oznámil, že končí. „Neříká se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat,“ oznámil dosavadní kandidát na pražského primátora.
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Prokop končí ve všech politických funkcích
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