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Opatření proti tranzitní dopravě v okolí Strossmayerova náměstí

Domácí
Někdy zůstává rozum stát, například, jak vyřešila pomocí umělohmotných sloupků Praha 7 dopravní komplikace u Strossmayerova náměstí.
video: iDNES.cz
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