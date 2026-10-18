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Opava v Zátoru dostává zpět přírodní tvář

Domácí
Rozšíření i o několik desítek metrů, rozramenění řeky a také tůně a štěrkoviště budují stavbaři v Zátoru v korytě řeky Opavy. Za několik měsíců tam zároveň odstartují práce na prvních částech přehrady Nové Heřminovy. Právě obec, kde velkou technickou stavbu doplní větší množství přírodě blízkých prvků, je podle vodohospodářů a ochránců přírody příkladem, jak může vypadat budoucnost nových opatření na vodních tocích. Právě tam Povodí Odry a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR podepsali dohodu o spolupráci.
video: iDNES.tv
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