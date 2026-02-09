Opava začíná bourat Slezanku

Domácí
V Opavě odstartovala jedna z nejvýznamnějších proměn historického centra města za posledních několik desetiletí. Zástupci radnice dnes předali někdejší obchodní dům Slezanka lemující jižní část opavského Horního náměstí demoliční firmě. Ta do konce dubna odstraní první část objektu. Budova je léta prázdná a chátrá.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

Hororový pád lyžařky Vonnové, letěl pro ni vrtulník
Sport
9. 2. 2026 13:40
01:02

Austrálie šílí. Nový brutální sport je plný bolesti
Zahraniční
9. 2. 2026 13:38
01:08

Ministryně Schillerová oznámila zrušení Národní ekonomické rady vlády
Domácí
9. 2. 2026 13:14
00:16

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku
Domácí
9. 2. 2026 13:02
02:09

Vláda kývla na cestu Pavla i Macinky do Mnichova
Domácí
9. 2. 2026 13:02
01:36

Opava začíná bourat Slezanku
Domácí
9. 2. 2026 12:48
01:25

Kendall Jenner sází na „kardashiánskou kletbu“ v trefné reklamě na Fanatics
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
00:59

Hvězdy 90. let oživují „sitcomovou“ verzi filmu Dobrý Will Hunting
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
00:42

Will Shat a reklama o kakání: Raisin Bran sází na vlákninu i slovní hříčky
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
01:00

Horor s umělou inteligencí jako reklama? Alexa a dystopický happy end
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
00:49

Jak vypadalo masopustní veselí v Příkazích na Olomoucku
Domácí
9. 2. 2026 11:54
01:00

Sabrina Carpenter si v reklamě na Pringles staví přítele z brambůrků
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
00:47

Nic nefunguje, palivo je na příděl, stěžují si Kubánci
Zahraniční
9. 2. 2026 11:26
00:27

Dítě vypadlo za jízdy matce z auta do křižovatky
Zahraniční
9. 2. 2026 11:10
01:17

Shořela chalupa v Rampuši, uvnitř našli mrtvého
Krimi
9. 2. 2026 11:08
00:40

Běloruský autobus nabíral sníh rozbitými dveřmi
Zahraniční
9. 2. 2026 11:08
01:49

Do krabice naskládali baterie a odešli bez placení. Po mužích pátrá policie
Krimi
9. 2. 2026 11:06
00:16

Recidivista dostal za náhodné pobodání muže 17 let
Krimi
9. 2. 2026 10:18
41:59

Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti
Domácí
9. 2. 2026 10:02
00:46

Kylie Jenner v kampani oblékla podprsenku z granátového jablka
Společnost
9. 2. 2026 9:40

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.