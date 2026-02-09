Opava začíná bourat Slezanku
9. 2. 2026 12:48 Domácí
V Opavě odstartovala jedna z nejvýznamnějších proměn historického centra města za posledních několik desetiletí. Zástupci radnice dnes předali někdejší obchodní dům Slezanka lemující jižní část opavského Horního náměstí demoliční firmě. Ta do konce dubna odstraní první část objektu. Budova je léta prázdná a chátrá.
