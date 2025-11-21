Opavští archiváři hledají klíč k šifře policejního telegramu
21. 11. 2025
Jeho text tvoří dvaapadesát trojčíslí a několik německých slov. V červenci 1904 jej z Opavy odeslal slezský zemský prezident Josef Filip hrabě von Thun-Hohenstein představenému tehdejšího Policejního ředitelství v Moravské Ostravě. Co hrabě v šifrovaném telegramu sděloval, se teď snaží zjistit opavští archiváři. Obrátili se na kolegy z jiných archivů i na veřejnost.
