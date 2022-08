VIDEO: Opilého seniora vyprostili z ostnatého drátu strážníci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilého seniora vyprostili z ostnatého drátu strážníci

Do nezáviděníhodné situace se v Brně-Židenicích dostal opilý senior. Čtyřiasedmdesátiletý muž šel zřejmě po cestě, nešťastně přepadl přes zídku a zřítil se do opuštěného objektu pod úrovní terénu, kde se při pádu zamotal do ostnatého drátu. Strážníkům řekl, že vypil všechno možné. Dechovou zkoušku nezvládl, ošetřili mu drobné oděrky a zamířil na záchytnou stanici.

video: MP Brno