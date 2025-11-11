Opozice podpořila Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů
11. 11. 2025 13:14 Domácí
Matěj Ondřej Havel /TOP 09/ podpořil prezidenta Petra Pavla, který chce ještě před jmenováním nového premiéra vědět od Andreje Babiše, jak vyřeší střet zájmů. „Slušnost by byla seznámit veřejnost, jak chcete tuto věc vyřešit,“ řekl šéf lidoveckých poslanců Tom Philipp.
02:00
Svatomartinský košt v centru Brna přilákal davy lidí
Domácí11. 11. 2025 13:30
00:55
Bývalý indonéský diktátor Suharto byl prohlášen za národního hrdinu
Zahraniční11. 11. 2025 13:20
02:28
Opozice podpořila Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů
Domácí11. 11. 2025 13:14
00:30
Šárku Pančochovou zavalila při tréninku lavina, ze sněhu ji museli vyhrabat
Sport11. 11. 2025 13:00
00:59
V Rusku se převrátila loď pobřežní stráže, část posádky skončila ve vodě
Zahraniční11. 11. 2025 12:42
25:06
"Pohybujeme se na tenkém ledě, ku**a." Soud přehrál část odposlechů mezi Redlem a Augustínem
Krimi11. 11. 2025 12:24
00:40
Před novou prodejnou stála fronta už před otvíračkou
Domácí11. 11. 2025 11:52
00:52
Millie Bobby Brownová předvedla na premiéře Stranger Things výstřih v sexy šatech
Společnost11. 11. 2025 11:30
02:22
Dvojice čápů se opozdila na Uničovsku. O dokrmení se přou odborníci s zachránci
Domácí11. 11. 2025 11:14
02:48
Senát soudce Kriebela vyloučil náhradního přísedícího. Měl se nevhodně vyjádřit o Hlubučkovi
Krimi11. 11. 2025 11:14
01:10
V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie
Domácí11. 11. 2025 11:10
00:45
Ukrajinské drony udeřily na ropnou rafinerii v Saratovu
Zahraniční11. 11. 2025 10:28
01:06
Ukrajinci s Brity se nám pokusili unést MiG-31 vyzbrojený Kinžalem, tvrdí Rusové
Zahraniční11. 11. 2025 9:50
00:32
Hasiči zlikvidovali požár střední školy ve Zlíně i pomocí dronu
Krimi11. 11. 2025 9:44
01:04
Prezident pozná přírodní krásy Karlovarského kraje, pohovoří i se studenty
Domácí11. 11. 2025 9:30
00:19
Syrský prezident si zahrál basketbal s americkými vojáky
Zahraniční11. 11. 2025 9:08
00:07
Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel
Krimi11. 11. 2025 9:06
03:37
Hlavní problém je chybějící rozpočet, uvedl Babiš ve svém ranním hlášení
Domácí11. 11. 2025 9:02
36:41
Kvazinávštěvy Tchaj-wanu skončí, stejně jako „havlismus“, slibuje Zahradil
Rozstřel11. 11. 2025 9:00
03:12
Ve velkochovu kachen na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka
Domácí11. 11. 2025 8:22
Následující videa
00:40
Před novou prodejnou stála fronta už před otvíračkou
02:22
Dvojice čápů se opozdila na Uničovsku. O dokrmení se přou odborníci s zachránci
01:10
V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie
01:04