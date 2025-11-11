Opozice podpořila Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů

Matěj Ondřej Havel /TOP 09/ podpořil prezidenta Petra Pavla, který chce ještě před jmenováním nového premiéra vědět od Andreje Babiše, jak vyřeší střet zájmů. „Slušnost by byla seznámit veřejnost, jak chcete tuto věc vyřešit,“ řekl šéf lidoveckých poslanců Tom Philipp.
video: PSP ČR
