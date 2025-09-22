Opozice v Havířově se marně snažila o odvolání obviněných politiků

Primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO) a náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov) udrželi své funkce i po obvinění z machinací s městskými byty. Část opozice sice dnes na jednání zastupitelů navrhla hlasování o jejich odvolání, jenže koalice tuto možnost odmítla. Oba politici však řekli, že se ničeho trestného nedopustili.
