VIDEO: Opoziční návrh hlasování o důvěře vládě mě překvapil, řekl Babiš

Opoziční návrh hlasování o důvěře vládě mě překvapil, řekl Babiš

„S opozicí jsme teď spolupracovali a slíbila, že nás podpoří. To je, jako by teď říkala, nejdřív zvládněte covid, a pak vás chceme odvolat,“ odpověděl Babiš novinářům v Lánech na otázku, co říká návrhu opozice, aby vláda požádala znovu o důvěru.

video: ČTK