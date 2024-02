VIDEO: Oprava Barrandovského mostu skončí ještě letos, silničáři sloučí dvě etapy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oprava Barrandovského mostu skončí ještě letos, silničáři sloučí dvě etapy

Silničáři provedou třetí a čtvrtou etapu Barrandovského mostu už během letošního roku. Opravovat se od 11. března bude severní most ve směru na Smíchov. Rekonstrukce by měla skončit do konce letních prázdnin.

video: iDNES.tv