Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno řeky Malše v Českých Budějovic zůstává uzavřená. Původní plánovaná rekonstrukce se od září protáhne až do příštího roku. Most musí jeřáb sundat a převézt ke kompletní opravě. Město tak v místě důležité spojky postaví do měsíce ponton.

video: iDNES.tv