Oprava libereckého bazénu pokročila

Domácí
Oprava plaveckého bazénu v Liberci začala před rokem a oproti plánovanému termínu se modernizace prodlouží. Jde o největší investici města.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:12

Sparťanští fotbalisté a fanoušci před zápasem Konferenční ligy v Rijece
Sport
23. 10. 2025 18:48
00:40

Oprava libereckého bazénu pokročila
Domácí
23. 10. 2025 17:32
01:02

Nechceme a ani nebudeme patřit k aliančnímu systému s Ukrajinou, řekl Orbán
Zahraniční
23. 10. 2025 17:16
00:32

Svědci natočili lupiče šperků prchající z Louvru
Zahraniční
23. 10. 2025 17:14
00:38

Sedm nových destinací přidávají Smartwings do letového řádu
Domácí
23. 10. 2025 16:46
00:32

Útěkář a vrah v jedné osobě zamířil k soudu. Rozhoduje o vazbě
Krimi
23. 10. 2025 16:42
00:49

Urážka, hloupý trik, říká Vance. USA varují Izrael před anexí Západního břehu
Zahraniční
23. 10. 2025 16:34
01:53

USA mají v Praze nového velvyslance. Je ním Nicholas Merrick
Zahraniční
23. 10. 2025 16:32
00:42

Řidička uvázla na přejezdu, vlak ji minul o pár metrů
Krimi
23. 10. 2025 16:14
02:05

Gay Jakub hledal lásku v nahé seznamce, koho nakonec vzal na rande?
Společnost
23. 10. 2025 16:00
00:59

V Jihlavě finišují přípravy Horácké areny
Domácí
23. 10. 2025 15:46
00:58

Gočár, fontána i luxusní kino. Grand zase září
Domácí
23. 10. 2025 15:34
00:39

Brno má dobíjecí stanici pro elektroauta ve stožáru lampy
Domácí
23. 10. 2025 15:34
00:57

Začala stavba Nové Linecké čtvrti. Nabídne byty i sociální zařízení
Domácí
23. 10. 2025 15:06
00:59

Ukrajinské drony zaútočily na ruské výsadkové čluny
Zahraniční
23. 10. 2025 15:00
01:32

Pokud budeme peníze Moskvě vracet, musí se podílet všichni, řekl Belgický premiér
Zahraniční
23. 10. 2025 14:08
01:07

Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Lifestyle
23. 10. 2025 13:50
00:29

Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha
Domácí
23. 10. 2025 13:44
01:07

Ve Vatikánu se po 500 letech konala společná modlitba papeže a britského krále
Zahraniční
23. 10. 2025 13:32
01:18

Přátelé a příznivci si v pražském Foru Karlín připomenou Danu Drábovou
Domácí
23. 10. 2025 13:30

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.