Oprava nádraží v Lovosicích se protahuje

Rekonstrukce vlakového nádraží v Lovosicích nabírá další zpoždění. Původně měla být dokončena v srpnu, pak v listopadu a nyní se její dokončení kvůli úpravám konstrukcí budovy a střechy posouvá až na příští rok.
