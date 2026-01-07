Oprava sýpky v Rymicích finišuje
7. 1. 2026 13:12 Domácí
Historická sýpka v Rymicích na Kroměřížsku, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se z ní nové centrum obce, bude zde obecní úřad, kulturní dům a restaurace. Oprava už je téměř hotová. Chystá se i rekonstrukce sousední tvrze.
