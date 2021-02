VIDEO: Oprava vzácného zvonu vyjde na 700 tisíc korun Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oprava vzácného zvonu vyjde na 700 tisíc korun

Stávající zvon v Dřevohosticích na Přerovsku letos slaví 300 let, za první světové války byl zrekvírován, později nalezen u Vídně a přivez zpět. Před několika lety v něm odborník odhalil praskliny, a protože by oprava byla příliš nákladná, rozhodly se Dřevohostice udělat sbírku. Během tří měsíců lidé darovali téměř půl milionu, zbylou část do ceny zvonu, jež činí necelých 700 tisíc korun, doplatí obec.

video: iDNES.tv