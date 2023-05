VIDEO: Opravenou část D6 otevřou začátkem června Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opravenou část D6 otevřou začátkem června

Až o 15 let by měly aktuální opravy povrchu prodloužit životnost dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Čas byl jedním z hlavních kritérií současných prací. Vítězná firma se zavázala stihnout je za osm týdnů. Hotovo by mělo být 6. či 7. června. Výměna povrchu dálnice by měla v daném úseku předejít poškození podloží komunikace.

video: iDNES.tv