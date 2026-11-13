Opravené lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou
13. 11. 2026 13:00 Domácí
Jen pár dní vydrželo po kompletní přestavbě Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Některé prvky musela radnice vzápětí uzavřít páskami, protože se ukázalo, že mohou být nebezpečné. Jde o houpací lavičku a dětskou prolézačku s lanovými prvky. Přestavba trvala od začátku roku a s cenou kolem 24 milionů korun patří k největším letošním investicím radnice.
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Opravené lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou
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