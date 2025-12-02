Opravený most přes Rožnovskou Bečvu otevřeli

Opravovaný hlavní silniční most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku je po sedmi měsících opět průjezdný. Pro dopravu zcela uzavřený byl od začátku května.
