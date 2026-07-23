Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Opravy hlavního tahu ve Zlíně-Loukách skončily s předstihem

Domácí
Silničáři otevřeli úsek na hlavním tahu ve Zlíně směrem na Otrokovice o den dříve, než avizovali. Řidiče tak na příjezdu i odjezdu z krajského města už nečekají kolony a zdržení.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:44

Muž v nákupním centru ve Stuttgartu pobodal ženu. Poté ji zapálil
Zahraniční
23. 7. 2026 15:44
00:21

U Moskvy se zřítila ruská stíhačka Su-57
Zahraniční
23. 7. 2026 15:44
01:25

Pitky a rvačky. V Oděse se zběsile paří i za války
Zahraniční
23. 7. 2026 15:32
01:18

Ve Kbelích se potkala unikátní Aera ze dvou století
Technika
23. 7. 2026 15:32
01:08

Letní pohoda v Oděse. Na pláže padají drony, rekreanti se v nich šťourají
Zahraniční
23. 7. 2026 15:32
00:40

Technická univerzita začala se stavbou budovy E2. Vyjde na půl miliardy
Domácí
23. 7. 2026 15:28
00:53

Na 22. základně vrtulníkového letectva se zřítil vrtulník Venom
Domácí
23. 7. 2026 15:16
01:03

Původně středověký hamr nabízí autentický zážitek
Domácí
23. 7. 2026 15:08
00:36

Opravy hlavního tahu ve Zlíně-Loukách skončily s předstihem
Domácí
23. 7. 2026 14:48
00:45

Ve 35 letech zemřela finalistka Miss Universe Jamajka LaToya Malcolmová
Společnost
23. 7. 2026 14:46
00:34

Policista ve městě Madison ve Wisconsinu zastřelil muže, vypukly tam protesty
Zahraniční
23. 7. 2026 13:44
00:37

Oprava náměstí ve Volyni je hotová
Domácí
23. 7. 2026 13:28
00:43

Cestující na výletní lodi šokovala nechutným chováním u jídla, video se šíří internetem
Zahraniční
23. 7. 2026 13:20
02:59

Elon Musk chce do konce roku představit vlastní AI verzi Odyssey
Zahraniční
23. 7. 2026 13:10
01:26

Klackem jsem do koček šťouchal, protože jsem je chtěl vypustit, hájí se před soudem bývalý lesník
Krimi
23. 7. 2026 13:06
00:49

Orlickoústeckou nemocnici postihl blackout, pomoci musely záložní dieselagregáty
Technika
23. 7. 2026 12:52
01:05

Okamura se setkal se třetím nejmocnějším čínským politikem
Domácí
23. 7. 2026 12:28
01:06

Okamura jednal s čínským náměstkem ministra kultury a cestovního ruchu
Domácí
23. 7. 2026 12:28
00:45

Kimberley Garnerová: kráska, která vydělává na svém těle
Společnost
23. 7. 2026 11:56
00:52

Pyrotechnici hledají munici na místě budoucí dálnice z Napajedel do Babic
Domácí
23. 7. 2026 11:48

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×