Opravy hlavního tahu ve Zlíně-Loukách skončily s předstihem
23. 7. 2026 14:48 Domácí
Silničáři otevřeli úsek na hlavním tahu ve Zlíně směrem na Otrokovice o den dříve, než avizovali. Řidiče tak na příjezdu i odjezdu z krajského města už nečekají kolony a zdržení.
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Opravy hlavního tahu ve Zlíně-Loukách skončily s předstihem
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