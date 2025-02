VIDEO: Strážníci pomohli zachránit opuštěné jehně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Maximálně pětiprocentní šance na přežití. Tak zněly prvotní odhady po vyšetření zhruba 20 hodin starého jehňátka, které opustila jeho matka. Jehňátko nedostalo tolik potřebné mlezivo, nemělo sílu se postavit, mělo slabý sací reflex a oteklou přední nožku. Díky absenci zmíněného mleziva z něj nevyšla porodní smolka a celkový deficit důležitých živin zhoršoval každou minutu jeho stav. V drtivé většině chovů by majitel pravděpodobně přistoupil k „uspání“. Z našeho veterinárního oddělení se však jen ozvalo „HOLD MY COFFEE“ a smrt už třetí den jednoznačně prohrává na body. Mlezivo bylo nahrazeno směsí dětské výživy, vajec, jogurtu a dalších složek, smolku ze střev vypudila masáž a díky kontaktům mezi chovateli je k dispozici již také kvalitní mléko. Dotují se vitamíny, selen a vlastně vše, co je potřeba. No, je to boj i přesto, že váha ukazuje plus 250 gramů, tahle přetahovaná bude ještě dlouhá, tak nám držte všechny palce.

video: MP Praha