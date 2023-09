VIDEO: Originální výstava Černí rytíři našich lesů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Originální výstava Černí rytíři našich lesů

Co tvoří potravu divokých prasat, kde a jak žijí, kolik těchto štětináčů se lesy na Žďársku prohání a jak by se lidé měli zachovat, když na ně narazí. To je jen zlomek informací, které se dozvědí návštěvníci výstavy Černí rytíři našich lesů, jež v úterý začíná v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou na Tvrzi.

video: iDNES.tv