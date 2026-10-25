Orkán i sněžení. Krkonoše bičují přírodní živly
25. 10. 2026 8:56 Domácí
Sněžku v neděli ráno zasáhl vítr o síle orkánu. Podle údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory ráno vítr dosáhl rychlosti v nárazu přes 141 km/h, přičemž hranice orkánu je 117,7 km/h. Teplota na Sněžce, na které se ráno držel sníh, byla v 7:30 minus tři stupně Celsia, ale pocitově vlivem silného větru až 13 stupňů pod nulou.
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