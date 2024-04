VIDEO: Stavbaři vybetonovali pilíře nad obloukem nového železničního mostu přes Orlík Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavbaři vybetonovali pilíře nad obloukem nového železničního mostu přes Orlík u Červené nad Vltavou na Písecku. Jde o největší železobetonový oblouk v Česku, s rozpětím 156 metrů překonává o šest metrů nedaleký Podolský most. Nový most za 543,6 milionu Kč bude ve zkušebním provozu od podzimu. Novinářům to dnes řekli zástupci skupiny Metrostav, která most staví.

