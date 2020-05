VIDEO: Rodiče dostanou ošetřovné i po otevření škol, ubezpečila Maláčová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodiče s dětmi do třinácti let budou mít nárok na ošetřovné až do konce června, i když své dítě nepošlou do mateřské školy nebo školy, ačkoli už bude v té době otevřená. Schválili to poslanci. Společný koaliční návrh předložili poslanci za ANO Aleš Juchelka a sociální demokratka Kateřina Valachová. Podpořili i možnost tříměsíčního odkladu odvodů na sociální pojištění firmami.

